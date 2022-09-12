Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile ilgili provokatif açıklamalarına yenilerini ekledi.

Adalardaki silahlanmadan bahsetmedi, Türk hava sahasının defalarca ihlal edilmesini dile bile getirmedi.



Daha çok müttefike sahip olduklarını öne sürüp, "Bunların başında da ABD ve Fransa geliyor" dedi.



Bölgede gerginliği Türkiye'nin tırmandırdığını öne süren Miçotakis, adalar konusundaki asılsız iddialarını da sürdürdü. Gayri askeri statüdeki 16 adayı yığınak haline getiren Yunanistan'ın Başbakanı, "Adaların Türkiye için tehdit oluşturduğuna inanan yok" ifadesini kullandı.

ABD'den Türkiye'ye F-16 satmamasını isteyen Miçotakis, Atina'nın ittifaklara bağlı kaldığını öne sürdü.

ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı S-400 füzelerini aldığı için yaptırım uyguladığını hatırlattı. Ancak Türk uçaklarına Rus yapımı S-300 hava savunma sistemleriyle radar kilidi atılmasından bahsetmedi.

Atina'nın son bir aydaki ihlallerini görmezden gelen Miçotakis, Türkiye ile sıcak bir çatışmanın ise ihtimal dahilinde olduğunu düşünmediğini söyledi.