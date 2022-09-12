Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AP
Birleşik Krallık Kralı 3. Charles: Bizi çevreleyen tarihin ağırlığını hissediyorum
[Fotograf: Reuters]
Birleşik Krallık Kralı 3. Charles parlamentoya seslendi. Kral, "Bizi çevreleyen tarihin ağırlığını hissediyorum" dedi.
Birleşik Krallık Kralı 3. Charles Edinburgh'a uçmadan önce Londra'daki parlamentoda milletvekillerine hitap etti.
Merhum annesinin “özverili görev” örneğini takip etme sözü veren Kral,"Bizi çevreleyen tarihin ağırlığını hissediyorum" dedi.
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