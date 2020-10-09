Yunan Başbakan Miçotakis, Fransız gazetesi Le Figaro'ya konuştu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Miçotakis, ülkesinin diyalogla çözüme inandığını, bunu pratikte de gösterdiğini savundu.

Yunanistan Başbakanı Türkiye ile istikşafi amaçlı temasların yakında başlamasını umduklarını ve bunun "cesaret verici adım" olduğunu söyledi.

Temaslarda, tam olarak kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgenin belirlenmesi olacağını ileri sürdü.

Miçotakis, dışişleri bakanları düzeyinde de görüşmeler olabileceğini vurguladı ve

"Şu anda bir planlama yok ancak benimle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da görüşme olabilir. Hiçbir olasılığı göz ardı etmiyorum" dedi.