Sınır güvenliğini tehdit eden terör mevzileri yok edilecek, Suriye'nin kuzeyinde barış koridoru oluşturulacaktı. Türkiye bu iki amaçla yola çıktı.

Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başlattı.

Harekat hedefine ulaştı, terör inleri yerle bir edildi, bölgeye huzur getirildi.

O harekatta bir yıl geride kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle başladı

Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri ile 9 Ekim 2019'da başladı.

Saatler 16'yı gösterdiğinde Diyarbakır ve Adana'dan F16'lar havalandı.

Hedef Rasulayn ve Tel-Abyad'daki terör yuvalarıydı. O inler harekat boyunca havadan ve karadan ateş altına alındı.

Suriye sınırına yerleştirilen obüsler terör mevzilerini, mühimmat depolarını ve sığınakları yerle bir etti. Tel-Abyad'da 428 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne ait 13 araç imha edildi.

Mehmetçik, sivil hassasiyetini bir an bile göz ardı etmedi. Bölge halkı, Barış Pınarı Harekatı ile yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Sadece sağlık değil, Tel Abyad'da tüm temel ihtiyaçlar karşılanıyor.

5 bin öğrenci okula başladı

Bir yılda yaklaşık 40 bin kişi kimliğine, bine yakın araç sahibi plakasına kavuştu.

Harekatın ardından başlayan eğitim faaliyetleri ile bölgede 25 bin öğrenci de okula gitmeye başladı.

Tel Abyad'ın terörden arındırılması ile evine dönen Suriyeli sayısı 5 bin 600'ü buldu.

Tıpkı Tel-Abyad'da olduğu gibi Rasulayn'da da hayat süratle normale döndü.

Huzur ve güven ortamının sağlanması ile kent merkezi yeniden canlandı...

Rasulayn hastanesinde 110 binden fazla hasta 1 yıl içinde tedavi gördü...

18 bin öğrenci ders başı yaptı.Türkiye'nin desteği ile devreye giren halk eğitim merkezi sayesinde gençler meslek sahibi olmaya başladı.

Oluşturulan barış koridoru bölge halkı özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.