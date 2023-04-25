Mezarlıkların dolmaya başladığı Çin'de devletten deniz cenazesine teşvik

Popülerleşen deniz cenazeleri Çin'deki hızlı şehirleşme ve yaşlanan nüfusun doğal bir sonucu olarak görülüyor.

Şehir bölgelerinde mezar yerlerinin fiyatları 14 bin 500 dolara kadar çıktığı belirtilirken, Şanghay yetkilileri şehirdeki mezar yerlerinin 15 yıl içinde tamamen tükeneceği tahmininde bulunuyor.

Çin'deki mezarlıklarda yaşanan yer sıkıntısının ardından harekete geçen hükümet yetkilileri de, aileleri alternatif yöntemleri değerlendirmeleri konusunda teşvik etmeye başlamıştı. Bu çabalar neticesinde, 2015'te yüzde 47 olan cenazelerin yakılması oranı 2021'de yüzde 59'a kadar yükselmişti.

Cenazeleri yakmak da çözüm olmadı

Ancak yakılma işleminin ardından kalan küllerin de mezarlıklara gömülmesi, alan sıkıntısını bir kez daha gündeme taşıdı. Bazı yerel yetkililer buna yanıt olarak yakınlarının küllerini denize savurmayı kabul eden veya toprakta çözünen kaplarda "ekolojik" gömmeyi kabul eden kişilere nakit teşvikler sunmuştu.

Teşvik çabaların destek veren devlet medyası da, "yoğun yaşam, zayıf cenaze" benzeri bir anlam taşıyan "houyang bozang" terimini ülke çapında popülerleştirmiş, ebeveynlere saygının en iyi şekilde yaşarken gösterilebileceği yönünde yayımlar yapmıştı.

Cenaze turları düzenleniyor

Mart 2022'deki turistlere bot turu yaptıran aile şirketini terk ederek, deniz cenazeleri düzenleyen bir şirket kuran Şiao Hu, normal zamanlarda haftada iki ya da üç kez denize açıldığını, yoğun zamanlardaysa sayısı ayda 30'a varan cenaze hizmeti verdiğini söyledi.

Ancak aralıkta hayatını kaybeden eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin'in küllerinin Yangtze nehrine savrulmasını istemesi Şiao'ya gelen cenaze taleplerini de üçe katladı.

Deniz cenazeleri 10 kat daha ucuz

Şiao, deniz cenazelerinin kara cenazelerinden yaklaşık 10 kat ucuz olduğunu söyledi.

Çin'in denize kıyısı olmayan bazı bölgelerinde yerel yönetimler, ücretsiz toplu deniz cenazesi hizmeti sunuyor.

Çin'de resmi rakamlara göre 2022'de 10,41 milyon kişi hayatını kaybetti. 60 yaş üstü nüfusun oranı ise yüzde 18,9 olarak hesaplandı. Bu rakamın 2035'te yüzde 30 eşiğini aşması bekleniyor.