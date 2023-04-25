Kosova'nın kuzeyinde yapılan olağanüstü yerel seçimlerin sonuçları açıklandı

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) yayımladığı nihai sonuçlar, kamuoyuna ilk açıklanan sonuçlardan farklılık göstermedi. Buna göre, Kuzey Mitrovica ve Leposaviç belediyelerini Başbakan Albin Kurti'nin lideri olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) kazanırken, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerini ise Kosova Demokratik Partisi (PDK) kazandı.

Kuzey Mitrovica'da yüzde 66,9 ile 553 oy alan Erden Atiq, Leposaviç'te yüzde 73,5 ile 100 oy alan Lulzim Hetemi, Zveçan'da yüzde 59 ile 114 oy alan İlir Peci ve Zubin Potok'ta yüzde 52,2 ile 197 oy alan İzmir Zeqiri belediye başkanı olacak.

Nihai sonuçların açıklanmasının ardından siyasi parti ve adayların 24 saat içerisinde Kosova Şikayet ve İtiraz Seçim Paneline (PZAP) ve daha sonra Kosova Yüksek Mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor.

KQZ, olağanüstü yerel seçimlerde bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını duyurmuştu.

Kosovalı Sırplar yerel seçimleri boykot etti

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, yerel seçimlere katılmamış, Kosovalı Sırplara "seçimleri boykot etme" çağrısında bulunmuştu.

Kosovalı Sırp toplumundan seçimlerde sadece Zveçan belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Sladjana Pantovic yer aldı ve Pantovic 5 oy alabildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosovalı Sırpların, Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekilmelerinin ardından daha önce 18 Aralık 2022'de yapılması planlanan Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerindeki yerel seçimlerin, ülkenin kuzeyindeki riskli güvenlik durumu nedeniyle 23 Nisan'a ertelendiğini bildirmişti.