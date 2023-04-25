BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev

Atamayı, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in bağımsız değerlendirmeyi Sinirlioğlu'nun yürütmesini ve "Afganistan'ın karşılaştığı mevcut sınamalar" hakkında bütüncül ve tutarlı öneriler sunmasını istediği belirtildi.

Büyükelçi Sinirlioğlu'nun uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında çok deneyimli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Büyükelçi'nin kariyerinde siyasi, insani, kalkınma, insan hakları ve arabuluculuk dosyalarını yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, Sinirlioğlu'nun Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'dan Afganistan'a çok geniş bir coğrafi bölge hakkında bilgisi ve deneyimi olduğu kaydedildi.

2015'te Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Sinirlioğlu, Dışişleri'nin "en uzun süre müsteşarlık yapan" diplomatlarından biri olarak tanınıyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Sinirlioğlu, 2016-2023 yıllarında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

Yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Sinirlioğlu, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

BMGK bağımsız değerlendirme istemişti

16 Mart 2023'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki Afganistan oturumunda onaylanan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Afganistan'daki temel sınamaları tespit eden "bağımsız bir değerlendirme" istenmişti.

İleriye dönük tavsiyeler istenen değerlendirmenin, 17 Kasım 2023'e kadar tamamlanması talep edilmişti.