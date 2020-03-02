Güney Kore koronavirüsün Çin anakarası dışında en fazla görüldüğü ülke.

Toplam vaka sayısı 4 bini geçerken, 22 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki vakaların çoğunun İsa'nın Shincheonji Kilisesi'ne üye olduğu düşünülüyor.

Mesih olduğunu iddia eden kilise lideri Lee Man-hee ve diğer kıdemli 11 üye ise, 200 binden fazla ibadetçinin kesin listesini kasten vermeyi reddetmek ve hükümetin salgınla mücadele girişimlerine engel olmakla suçlanıyor.

Seul şehir hükümeti, koronavirüs testinin sonucunu bekleyen kilisenin lideri Lee Man-hee ve diğer 11 kıdemli üyeye karşı suç duyurusunda bulundu.

Seul belediye başkanı Park Won-soon kilisenin eylemlerinin “kasıtlı ihmal nedeniyle cinayet” olduğunu söyledi.

BBC'ye göre, kilise liderleri Bulaşıcı Hastalık ve Kontrol Yasasını ihlal etmekle ve cinayet suçlamasıyla yargılanabilir.

Kilise üyeleri, lider Lee'nin ölümsüz olduğuna ve Yargı Günü'nde 144 bin kişiyi cennete götüreceğine inanıyor.