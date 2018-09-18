Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlaller yüzde 40 arttı

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Uluslararası Kudüs Vakfı yöneticileri, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri içeren yıllık "Aksa'ya Bakış" raporunu basın toplantısıyla duyurdu.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Bişara Hermec, Mescid-i Aksa'nın bugün tüm yönleriyle gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu ve onu savunmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Kutsal ve ulusal emanetler konumundaki cami ve kiliselere yönelik saldırı, ihlal ve hırsızlık girişimlerinin kabul edilemeyeceğini dile getiren Hermec, ayrıca kutsal mekânların işgalcilerle paylaşılmasın veya müdahale edilmesine de razı olunmayacağına dikkati çekti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımları durdurma kararını "Filistinlilere yeni bir darbe" olarak değerlendiren Hermec, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin davasına ilişkin tarihi gerçekler ve uluslararası hukukla uyuşmayan tüm kararlarını geçersiz saydıklarını vurguladı.

“UNRWA’ya yaptırımları durdurma kararı ırkçı bir adım”

Hermec, "ABD yönetiminin UNRWA'ya yardımları durdurma kararını ırkçı bir adım olarak görüyoruz. Bu karar, siyonistlerin Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkını sonlandırma yönündeki çalışmalara hizmet ediyor." diye konuştu.

Uluslararası Kudüs Vakfı Genel Müdürü Yasin Hammud'un okuduğu raporda ise Filistin davasıyla ilgili son bir yılda önemli gelişmeler yaşandığı, bunların başında da Trump'ın Kudüs'ü "işgalci İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma adımının geldiği belirtildi.

İsrail Mescid-i Aksa'yı bölme çabalarını sürdürüyor

İsrail güçlerinin yanı sıra Yahudi yerleşimciler ve İsrailli öğrencilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin son bir yılda yüzde 40 arttığına işaret edilen raporda, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı bölme çabalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Raporda, Filistin halkına ABD'nin dayatmalarına boyun eğmeme ve "Yüzyılın Anlaşması" ile bu yöndeki gelişmeleri reddetme çağrısı yapılırken, Arap ve İslam ülkelerinden de Trump'ın kararına karşı Kudüs'ün tümünü Filistin'in başkenti olarak ilan etmeleri istendi.

Kaynak: AA