Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, Aksa muhafızlarının, teravih vaktinde "Arap kılığında Meclis Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan 3 fanatik Yahudiyi" yakaladığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, sosyal medya platformlarında Yahudilerin Hamursuz Bayramı kurbanını Mescid-i Aksa'da keseceğini paylaşan bir fanatik Yahudi, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Yahudi nüfusun yoğunlukta olduğu İsrail, cuma günü başlayacak Hamursuz Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Hristiyanlar da Paskalya Bayramı'nı 17 Nisan'da kutlayacak.

Bölgede tansiyon yüksek

Bazı Yahudi yerleşimci cemaatler, sosyal paylaşım sitelerinde, Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da kesmeyi planladıklarını ifade eden gönderiler paylaşmış, takipçilerini de bu konuda teşvik etmişti. Söz konusu adım Filistin sokağında büyük tepkiyle karşılanmış, tansiyonun iyice yükseleceği endişelerini artırmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Naftali Bennett ve diğer üst düzey isimler yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı için kurbanlarını Aksa'da kesmesine izin verilmeyeceğini, kutsal mekanlardaki statükonun korunacağını ifade etmişti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyecek

Hamursuz Bayramı'yla fanatik Yahudilerin, İsrail polisi denetimi altında Filistinli nüfusu rahatsız eden Mescid-i Aksa baskınlarını artırabileceği bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin, cuma ve cumartesi günü Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceği açıklandı.

Eski Şehir bölgesinde yaşanacak insan hareketliliğinde olası bir kıvılcımın bölgede yüksek seyreden tansiyonu daha da artırmasından endişe ediliyor.