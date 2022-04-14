Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: Ukrayna'da 7 askeri unsur imha edildi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 7 askeri unsurun gün içinde imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemleri konusunda bilgi paylaştı.
Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini söyledi.
"Ukrayna'ya ait 7 askeri unsur, gün içinde uçaklarla imha edildi. Bugüne kadar toplam 131 uçak, 104 helikopter, 245 hava savunma füze sistemi, 448 insansız hava aracı, 2 bin 188 tank ve zırhlı araç, 248 çok namlulu roketatar, 957 obüs ve havan topu ile 2 bin 88 özel askeri araç yok edildi."
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