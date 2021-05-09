İsrail, Ramazan ayında da Filistinlilere zulmediyor. Bu kez, Mescid-i Aksa'da sabah namazından çıkan cemaat hedefteydi.

İsrail polisi, cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Saldırıda 10 kişi yaralandı.

Mescid-i Aksa’da İsrail şiddeti devam ediyor. İsrail polisinin Filistinlilere yönelik müdahalesi sürüyor. Yaşananlara dair son durumu @trthaber muhabiri Fatih Yavuz, Kudüs’ten canlı bağlantıyla aktardı. pic.twitter.com/ocPCDwPRQD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2021

Yaralananların sayısı 300'ü geçti

Mescid-i Aksa'da cuma gününden bu yana İsrail'in şiddetiyle yaralananların sayısı 300'ü geçti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te günlerdir süren gerginliği artıracak açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu iddiasını tekrarladı. "Kudüs'ü inşa etme hakkımız var" sözlerini kullandı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş gruplarına da gözdağı verdi. Bölgeden gelebilecek herhangi bir saldırıyı misliyle karşılayacaklarını söyledi.

Evlerin zorla boşaltılmasıyla ilgili duruşma ertelendi

Gerginliğin sürdüğü işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin zorla tahliyesine ilişkin davada bir gelişme yaşandı. Filistinli ailelere ait evlerin boşaltılmasıyla ilgili duruşmanın ertelendiği duyuruldu. Yeni duruşma için kesin tarih verilmedi.

Karar, İsrail Başsavcısının talebi doğrultusunda alınırken,, Başsavcının yetkili makamlara dosyanın sonuçlarıyla ilgili hukuki görüşünü içeren gizli bir zarf vereceği belirtildi. Ancak zarfın içeriği paylaşılmadı.

İsrail, Yahudilerin "Kudüs Günü" geçit törenine ise izin verdi.

