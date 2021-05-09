Almanya'nın Aalen kentinde Mehmet Gündoğan'ın 12 yaşındaki kızına sokakta bisiklet sürerken araba çarptı.

Gündoğan, kızının yanına gittiğinde Alman polisinin kendisine ve arkadaşlarına sert müdahalede bulunduğunu söyledi. Acılı baba, göz yaşartıcı sprey kullanan polisin yumruk da attığını belirtti.

Parmağı kırıldı

Müdahale sırasında parmağı kırılan Mehmet Gündoğan, polisin bunu, Türk olduğu için yaptığını iddia etti.

"Üzerimize çullandılar"

Saldırı anını anlatan baba Mehmet Gündoğan, "Polisler, güzelce konuşmak varken üzerimize çullandılar. Neden? Çünkü biz siyah saçlıyız, Türküz, vatanımızı milletimizi seviyoruz. Zaten burada olduğumuz için bizi sevmiyorlar" dedi.

Mehmet Gündoğan ve arkadaşları Alman polisler tarafından uğradıkları haksızlığa karşı hukuk mücadelesi başlatacaklarını söyledi.

12 yaşındaki Şirin Gündoğan ise yoğun bakımda, tedavisi sürüyor.