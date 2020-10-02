İsrail, koronavirüs salgını bahanesiyle Doğu Kudüs ve Mescidi Aksa'daki ihlallerini artırıyor.

Yahudiler için hiçbir engel konulmazken Müslümanların şehre girişleri ciddi oranda sınırlandırıldı.

"Yahudiler eski Kudüs'e istedikleri gibi girebiliyor"

İsrail'in ırkçı ve ayrımcı politikalarına dikkat çeken Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İslam dünyasına çağrı yaptı.

Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumunda konuşan Sabri, "İsrail güçleri 2 haftadır eski Kudüs'teki baskılarını iyice artırdı. Evlerinin kaydı Mescid-i Aksa'ya 500 metre mesafede olanların dahi Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verilmiyor. Yahudiler eski Kudüs'e hiçbir engel olmadan istedikleri gibi girebiliyor. Burak Duvarı'nda istedikleri gibi ibadet edebiliyor. İsrail'in koronavirüsü bahane ederek ırkçı ve ayrımcı uygulamalarla eski Kudüs'ü Müslümanlardan arındırmak istediğini ve kendi dini törenlerine hazırladıklarını görüyoruz" dedi.