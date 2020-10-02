Anne kucağındaki bebeğin kaçırılma anı kamerada
Guatemala’da motosiklet üzerindeki 2 kişi, caddede kucağında bebeğiyle yürüyen kadının bebeğini kaçırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, ülkenin Zacapa şehrindeki bir caddede meydana geldi.
Cadde üzerinde motosikletle seyreden 2 kişiden biri motosikletten inerek kucağında bebeğiyle yürüyen kadının bebeğini almaya çalıştı.
Kadının kısa süreli direnişinin ardından bebeği kaçırmaya çalışan kişi bebeği almayı başardı. Bebeği alan kişi, ileride bekleyen motosiklete binerek kayıplara karıştı.
Caddede kimsenin kadına yardım etmemesi dikkat çekti
Olay anı kamerada
Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde, motosikletle seyir eden 2 kişiden biri kucağında çocukla yürüyen kadını görünce motosikletten iniyor.
Motosikletten inen kişi kadının kucağındaki bebeği almak için kadına saldırıyor.
Kısa süreli boğuşmanın ardından bebeği alan kişi motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.
Çocuk bulundu
Olay sonrası kaçırılan bebeği bulmaya yönelik çalışma yapan polis ekipleri, bebeği bir tren istasyonunda terk edilmiş halde buldu. Bulunan bebek ailesine teslim edildi.
- 20:13
- 19:10
- 19:02
- 18:55
- 18:41