Mersin’in Tarsus ilçesinde doğup büyüyen ve Tarsus Amerikan Koleji’ni bitiren Hande Macit, üniversite eğitimi için 12 yıl önce Hollanda'ya taşındı.

Üniversite eğitimi için gittiği Hollanda'da hayatı değişti.

Almanya'da katıldığı bir davette, Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile tanıştı. Çift arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırdı.

Ailenin birkaç yüzyıl boyunca hüküm sürdüğü Neustrelitz'de düğün töreni düzenlendi.

Mecklenburg hanedanı 1167-1918 arası hüküm süren Avrupa'nın en uzun yaşamış hanedanlarından biri olarak tarihe geçti.