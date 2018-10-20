Merkür’e gidecek uzay aracı yörüngeye gönderildi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Merkür gezegeninde araştırmalar yapacak BepiColombo misyonu kapsamında geliştirilen uzay aracının, Ariane 5 roketiyle Fransız Guyanası'ndan yörüngeye fırlatıldığını açıkladı.

ESA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortaklığında geliştirilen uzay aracının başarılı şekilde fırlatıldığı belirtilen açıklamada, Almanya'da bulunan izleme istasyonunun uzay aracından sinyal almaya başladığı kaydedildi.

Merkür’e 7 yıl sonra ulaşacak

Yaklaşık 1,6 milyar avro bütçeli BepiColombo misyonu, hem Merkür gezegeni hakkında detaylı bilgiler edinmeyi hem de güneş sistemi hakkında dünyadan yapılan gözlemlerle elde edilemeyen verileri sağlamayı amaçlıyor.

Misyonun, Merkür gezegenine 7 yıl sonra ulaşması planlanıyor.

İki bilimsel uyduyu taşıyor

Toplam 9 milyar kilometre yolculuk gerçekleştirecek BepiColombo misyonu kapsamında geliştirilen uzay aracı Avrupa ve Japonya'nın iki bilimsel uydusunu taşıyor.

Uzay aracının 2025'te Merkür'e ulaşmasının ardından iki uydunun birbirinden ayrılması öngörülüyor. Japon uydusunun gezegenin manyetik alanı ve bu alanın güneş rüzgarlarıyla etkileşimini incelemesi, Avrupa uydusunun ise Merkür'ü yüksek düzeyli biçimde haritalaması ve yüzey yapısı hakkında detaylı veriler toplaması planlanıyor.

Güneş etrafında bir tur atması 88 gün sürüyor

Güneşe en yakın gezegen Merkür'ün çapı 4 bin 880 kilometreyi buluyor. Gezegenin yüzey sıcaklığı eksi 180'le 450 santigrat derece arasında değişim gösteriyor. Merkür gezegenin güneş etrafında bir tur atması 88 günde gerçekleşiyor.

Öte yandan güneşe yakınlığı nedeniyle Merkür'e uzay aracı göndermenin çok zor olduğunu belirten uzay bilimciler, BepiColombo misyonunun en zor projelerden biri olduğuna dikkati çekiyor.

Kaynak: AA