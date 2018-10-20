İsrail 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Filistin Tarım İşleri Komiteleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin, Kerim ve Muhammed Ebu Hassan adlı iki kardeş balıkçıyı, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye sahilinden 3 mil açıkta gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli kardeşlere ait balıkçı teknesine ve avlanma malzemesine el koyduğu ifade edildi.

Balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA