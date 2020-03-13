Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in pazartesi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile görüşeceğini belirterek, "Bu görüşme Vucic’in Berlin'e bir ziyareti olarak planlamıştı. Şimdi, iki tarafın da mutabakatıyla bir video konferansa dönüştürüldü ve bu video konferans pazartesi öğlen gerçekleştirilecek" dedi.

Erdoğan-Merkel görüşmesi planlama aşamasında

Seibert, Merkel’in perşembe Berlin'de yapılması planlanan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile görüşmesinin de video konferansıyla gerçekleştirileceğini anlattı.

Merkel’in haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’de bir araya geleceği hatırlatılarak, bu görüşmenin olup olmayacağının sorulmasına Seibert, ülkedeki koronavirüs salgınını anlatarak, "Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası görüşmeyle ilgili hala planlama aşamasındayız" yanıtını verdi.