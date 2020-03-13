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Ukrayna'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin Zhytomyr bölgesinde yaşayan 71 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.
Gelişmenin ardından, yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişlerinin 2 hafta süreyle yasaklandığı ifade edildi.
Ülkede toplam vaka sayısının 3 olduğu bildirilmişti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 978'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 135 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:04
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