Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin Zhytomyr bölgesinde yaşayan 71 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.

Gelişmenin ardından, yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişlerinin 2 hafta süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Ülkede toplam vaka sayısının 3 olduğu bildirilmişti.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 978'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 135 bini aşmış durumda.