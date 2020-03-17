Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) liderliğini Şansölye Angela Merkel'den devralma olasılığı en yüksek adaylardan biri olan Friedrich Merz'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Parti sözcüsü, Merz'in önümüzdeki hafta pazara kadar karantina altında kalacağını açıkladı.

Almanya'da şimdiye kadar 8 bin 84 kişide virüs saptandı, 20 kişi de yaşamını yitirdi.