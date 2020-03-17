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Merkel'in halefi Friedrich Merz'in koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AP]
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) liderliği için aday gösterilen Friedrich Merz'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) liderliğini Şansölye Angela Merkel'den devralma olasılığı en yüksek adaylardan biri olan Friedrich Merz'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Parti sözcüsü, Merz'in önümüzdeki hafta pazara kadar karantina altında kalacağını açıkladı.
Almanya'da şimdiye kadar 8 bin 84 kişide virüs saptandı, 20 kişi de yaşamını yitirdi.
Etiketler: test merz Merkel koronavirüs almanyaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 18:42
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