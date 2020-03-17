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Brüksel Havayolları koronavirüs sebebiyle uçuşlarını durduracak
[Fotoğraf: AFP]
Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), koronavirüs nedeniyle 20 Nisan'a kadar tüm seferlerini durdurma kararı aldı.
Brüksel Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, dünya çapındaki koronavirüs krizinin neden olduğu olağanüstü koşullar nedeniyle bütün uçuşların 21 Mart'tan itibaren askıya alındığı belirtildi.
Bu aşamada operasyonların 20 Nisan'da yeniden başlaması için çabalanacağına dikkati çekilen açıklamada, söz konusu dönemde uçuşu olan yolcuların biletlerini 1 Haziran'a kadar değiştirebilecekleri bildirildi.
Brüksel merkezli hava yolu şirketi, 48 uçakla 100'ün üzerinde noktaya uçuş düzenliyordu.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüs brüksel havayolları belçika uçuşları belçika uçaklarıSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 17:50
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