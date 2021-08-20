Almanya Başbakanı Merkel, Moskova ziyaretine Kremlin'in yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakarak başladı.

Putin, Kremlin Sarayı'nda Merkel'e beyaz ve pembe güllerden oluşan bir çiçek hediye etti.

Ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmeye geçti. Afganistan'daki güvenlik durumu iki liderin öncelikli gündemi oldu.

Görüşme yapıcı geçti

Görüşmenin ardından açıklama yapan Vladimir Putin “Çok faydalı ve verimli, yapıcı bir görüşme yaptık, ilişkileri geliştirme perspektiflerini tartıştık. Kendisini görevi bırakmasından sonra da Rusya'da görmekten her zaman memnun olacağız. Görüşlerimiz her zaman uymasa da sonuç almayı bildik ve bazen tavizlerde de bulunduk” dedi.

Ana gündem Afganistan'dı

Görüşmenin ana konularından birinin Afganistan'daki son durum olduğunu belirten Putin “Taliban şu anda Afganistan'da bir realite ve bunu kabul etmek durumundayız” diye konuştu.

Putin diğer ülkelerin Afganistan'a kendi değerlerini dikte etmemesi, empoze etmemesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı, “Taliban ülkenin dağılmasını önlemek için yönetime geldi. Taliban çatışmaların bitmesinden sonra vatandaşların haklarına ve yabancıların haklarını gözeteceklerine söz verdi, buna uymalarını umut ediyoruz” dedi.

Putin