Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki bisikletli bir kadın, Spandau ilçesinde bulunan Haselhorst Metro İstasyonu'ndan asansörle çıkmak istedi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen bisikletli bir kişi de aynı asansöre binmeye çalıştı. Bu sırada bisikletiyle kadının bacağına vuran saldırgan daha sonra saldırının şiddetini aniden artırdı.

Kadının başına ve vücuduna birçok kez vuran saldırgan, kadının başörtüsünü başından çekip çıkararak yabancı düşmanı söylemlerde bulundu.

Bununla da yetinmeyen saldırgan, kaçmaya çalışan kadının sırtına bisikletini attı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.