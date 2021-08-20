Haiti'de meydana gelen depremde ülkenin güneyindeki oksijen yoğunlaştırıcı makinelerin bulunduğu fabrika kısmen çöktü, makineler zarar gördü.

Tropik fırtına ve depremin vurduğu ülkede pandemiyle mücadelede tıbbi oksijen hayati önem taşıyor.

Tesisten yapılan açıklamada “Oksijen üretimini yeniden başlatmaya çalışıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz, çünkü birçok insanın hayatı buna bağlı" denildi.

Deprem, tesisteki beton direkleri ve çatıları yıkarken elektrik sistemine ve hassas bakır boru ağına büyük zarar verdi.

Tesisten moloz yığınları çıkartılmaya çalışılıyor.

Yıkılan tesis başkent Port-au-Prince'deki iki tıbbi oksijen tesisi dışında, yerel hastanelere hizmet veren tek fabrika konumunda bulunuyor.

COVID-19 pandemisi devam ederken ülkede oksijen talebi geçen ay yüzde 200 artmıştı.