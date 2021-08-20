Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno-köyünde geleneksel olarak düzenlenen "tembellik yarışması" başladı.

Bu yıl sekiz katılımcı ile onuncusu düzenlenen yarışmada, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı, 300 avro değerindeki ödülün sahibi olacak.

Ayağa kalkmadan yatarak yarışacaklar

Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmanın kuralları oldukça zor.

Yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Brezna etno-köyünün sahibi ve yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic, Karadağlıların tembel insanlar olarak tanınmış olmalarından yola çıkarak böyle bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.

Bu güne kadar en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayda geçmişti.