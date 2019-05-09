Merkel, Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen Gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde konuştu.

Zirvede AB'nin geleceğine ilişkin stratejik gündemin ele alınacağını ifade eden Merkel, siyasi farklılıklara rağmen barışı ve refahı korumak için birlikte hareketin önemini ortaya koyan bir bildirinin de kabul edileceğini dile getirdi.

Merkel, AB'nin kendi değerlerine ilişkin de sesini yükseltmesi gerektiğine dikkat çekerek "Çünkü dünya uyumuyor. Yenilikçi, güçlü ve birlik olmamız lazım. Bugün bunun için gayret edeceğiz." dedi.

Merkel, kendisin Alman hükümeti adında bunun için çaba harcayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA