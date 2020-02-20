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Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı
Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştükleri Rusya Devlet Başkanı Putin'e, İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’nin İdlib kentinde felaket verici insani durumdan ne kadar kaygılı olduklarını ifade etti, Putin'e İdlib’de derhal çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.
İhtiyaç sahipleri için insani yardımların erişiminin engellenmemesini isteyen iki lider, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile (İdlib’deki) krizde siyasi çözümün bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 23:56
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