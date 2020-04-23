Bundestag Parlamentosunda konuşma yapan Almanya Başbakanı Merkel, Almanya'nın hala koronavirüs salgınının başında olduğunu ve bununla uzun süre yaşamak zorunda kalacaklarını söyledi.

"Salgının başındayız, ancak zaman kazandık. Durum oldukça ciddi. Ülke genelinde başarıyla ulaşmamız Avrupa olarak birlikte hareket etmemize bağlı. Virüsü yenmeden günlük hayatımıza dönemeyiz" diyen Merkel, sağlık sisteminin iyi kullanıldığını açıkladı.

Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 352 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 148 bin 46'ya yükseldi. Ölü sayısı ise 5 bin 94'e ulaştı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 150 bin 648 oldu. Ölü sayısı ise 5 bin 315 olarak görülüyor.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 629 bin 801'e yükseldi.