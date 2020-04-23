Örgütten yapılan açıklamada, ülkenin Güney eyaletinin Gurage bölgesinde mart ayı başında 3 olan şüpheli sayısının 85'e yükseldiği belirtildi.

Şüphelilerden 8'inin testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların görüldüğü bölge ve çevresinde aşı çalışmalarının başladığı kaydedildi.

Açıklamada, kısa zamanda şüpheli sayısında görülen artışın ve bu kişilerin seyahat etmedikleri için hastalığı başka yerden kapma ihtimallerinin bulunmamasının endişe verici olduğu vurgulandı.

DSÖ, geçen hafta Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgınının görüldüğünü duyurmuştu.

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.