Almanya Başbakanı Merkel, Dortmund’da düzenlenen Protestan Kilisesi Konferansı'nda konuştu.

Merkel, aşırı sağ bağlantılı bir saldırının kurbanı olan Kassel Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin ardından bu ve diğer aşırı sağcı suçların tamamen aydınlatılması gerektiğini, "Aksi takdirde, güvenilirliğimizi kaybedebiliriz. Tabii ki bu bizim ihtiyacımız olanın tam tersi, yani güvenin.'' dedi.

Alman Şansölye, konuyu hükümet olarak çok ciddiye aldıklarını belirterek, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerin ardından, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına, suçların tamamen aydınlatılacağı sözünü verdiğini hatırlattı.

Merkel ayrıca, valinin öldürülmesiyle NSU arasında bir bağ olup olmadığı sorusunu sorarak, hiçbir tabu tanımaksızın olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğini yineledi.

Kaynak: AA