Haber Giriş: Kaynak: AA
Meral Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milletinin başı sağolsun. Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz ar. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan parti çalışmaları kapsamında Balıkesir'de bulunan Akşener'in programının ardından Ankara'ya hareket ettiği, gelişmeleri parti genel merkezinden takip edeceği öğrenildi.
Etiketler: Meral Akşener idlib asker şehitSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 01:09
Sıradaki Haber
Bakan Albayrak: Allah ordumuzu muzaffer kılsın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz