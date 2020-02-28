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Bakan Albayrak: Allah ordumuzu muzaffer kılsın
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.
Etiketler: berat albayrak rejim saldırı şehitSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 01:05
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