ABD Virginia'da, Wise Yüksek Okulu'nun yöneticisi olan ve Osmanlı leventlerinin torunları olduklarına inanan Meluncanlar topluluğunun lideri Prof. Dr. Brent Kennedy'nin, uzun süren sağlık sorunları sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Eşi Robyn Kennedy ve aynı bölgede yaşayan yakın dostu Alihan Karakartal'ın uzun yıllar yarı felçli halde tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren ve Akdeniz Ateşi hastalığı ile mücadele eden Brent Kennedy, dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Brent Kennedy, doktorların kendisine, normal şartlarda Amerika kıtasında görülmeyen Akdeniz Ateşi hastalığının bulunduğunu söylemesi üzerine şüpheye düşmüş ve yaptırdığı DNA testi sonucu, atalarının Türklere dayandığını öğrendiğini açıklamıştı.

Meluncanlar kimdir?

Profesör Türker Özdoğan'a göre, ABD'de nüfuslarının 2 milyona yakın olduklarını iddia eden Meluncan topluluğunun soyları, 1571 İnebahtı deniz savaşında esir edilen 10 bin civarındaki Osmanlı Leventine dayanıyor. Bu denizcilerin bir kısmı İspanyol ve İngilizler tarafından kürek mahkumu olarak kullanıldı ve daha sonra Amerika kıtasında kendi kaderlerine terk edildi.

Önce Virginia kıyılarında hayata tutunmaya çalışan Meluncanlar, bölge halkı ile kültür farkından dolayı yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle, Tennessee eyaleti civarındaki Apalaçyan dağlarına doğru çekilerek o bölgedeki Atabaşkan dil ailesine mensup Kızılderili kabileleri ile kaynaştı.

Anadolu Türkleri ile DNA'larının birbirine son derece benzer olduğunu belirten Meluncanların onursal lideri Kennedy, hayatta iken iki toplumun bağlarını güçlendirmek adına iki kitap yazmış, ABD'de yaşayan Türk toplumu ile de yakın ilişkiler geliştirmişti.