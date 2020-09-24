Arjantin'de son 24 saatte COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 470 artarak 13 bin 952'ye, vaka sayısı da 12 bin 27 artışla 652 bin 174'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 517 bin 228 oldu.

Şili

Şili'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 artışla 12 bin 345'e, vaka sayısı 1380 artarak 449 bin 903'e çıktı.

Bolivya

Bolivya'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 693'e, vaka sayısı da 467 artışla 131 bin 453'e ulaştı.

Ülkede COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı da 90 bin 853 olarak açıklandı.