Haber Giriş: Kaynak: AA
California'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
[Fotoğraf: Depo Photos]
ABD'nin California eyaleti, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı. Hedef, iklim değişikliğiyle mücadele etmek.
California Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan kararı imzaladı.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına müsaade edilmeyecek.
Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkat çekti.
Son Haberler
- 02:33
- 02:08
- 02:28
- 01:45
- 01:23
Sıradaki Haber
Zelenskiy'den '1945 modeli mekanizmalar' eleştirisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz