Avustralya'nın Melbourne şehrindeki bir fast-food restoranından 20 kişilik menü sipariş edildi.

Durumdan şüphelenen restoran çalışanı, durumu polise bildirdi.

Polis, restoran aracını banliyödeki bir kasaba evine kadar takip etti. Arka bahçede, garajda ve yatakların altında saklanmaya çalışan bir grup insan buldu.

Doğum günü partisi verilen evde koronavirüs yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 16 kişiye toplam 26 bin dolar para cezası kesildi.

Melbourne şehrinde geçtiğimiz hafta koronavirüs vakalarının artmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.