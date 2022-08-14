Meksika’nın Nogales Sivil Savunma’dan yapılan açıklamada, iki kız çocuğu ve bir kadının selde yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.



Nogales Sivil Savunma’dan yapılan açıklamada, sele kapılan iki kız ve bir kadının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.



Nogales'te çıkan fırtınada, 11 kişi acil durum ekiplerince kurtarıldı.



Hayatını kaybedenlerden ilki 56 yaşında bir kadındı. 6 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğu da annelerinin yanında taksiyle yolculuk ederken akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Anne araçtan çıkmayı başardı ancak suyun yoğun şiddeti nedeniyle kızlarını kurtaramadı.

Acil durum ekipleri, vatandaşları sele karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.