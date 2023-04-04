Kurbanların milliyetleri veya kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.

Ölümlerin duyurusu, Puerto Morelos kasabasında ABD'li bir turistin bacağından vurulmasından bir hafta sonra geldi.

Savcılar ilk olarak Pazartesi günü Cancun'un Kukulkan Bulvarı üzerindeki sahil otellerinden birinin yakınındaki bir arazide üç ceset bulunduğunu söylediler.

Daha sonra, aynı arsadaki çalılıklarda dördüncü bir ceset bulunduğunu ve kurban sayısının dörde çıktığını açıkladılar.

Karayip kıyı eyaleti Quintana Roo'daki savcılar, cinayetlerle ilgili iki zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Cinayetler ilgili soruşturma başlatıldı ancak ölümlerin nedeni açıklanmadı.