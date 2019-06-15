Meksika, yasa dışı yoldan ABD'ye geçen göçmen akınını önlemek için adım atıyor. Trump'ın gümrük vergisi tehdidinin ardından, Amerikan yönetimi ile imzalanan Göç ve Güvenlik anlaşması, Meksika'ya rahat bir nefes aldırdı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 68 sınır geçiş noktasında güvenliğin artırılacağını duyurdu.

Ülkenin güney sınırında kontrollerin yetersiz olduğuna dikkat çeken Obrador, yasa dışı göç akışının engelleneceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da, Meksika'nın güvenliği için göçmenlerin kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çekti.

Washington yönetiminin Meksika'ya sınırsız sayıda sığınmacı göndermesini ise kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Ebrard, Amerikalı yetkililerle yapılacak görüşmelerde bu kararın dile getirileceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber