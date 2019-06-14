Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile Meksika Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, ABD'li yetkililerle Meksika üzerinden ABD'ye yasa dışı yollardan geçen sığınmacıların Meksika'ya geri gönderilmesini içeren programın görüşüleceğini belirtti.

Bakan Ebrard, ABD'li yetkililerle yapılacak görüşme öncesinde, ABD'nin ülkesine sınırsız sayıda sığınmacı göndermesini kabul etmeyeceğini belirtti.

Sığınmacı sorununun sadece Honduras veya El Salvador'un değil herkesin meselesi olması gerektiğini belirten Ebrard, uluslararası toplumun ve özellikle Birleşmiş Milletler'in Meksika'yı bu konuda yalnız bırakmaması çağrısında bulundu.

Meksika'nın, göçmenliğe karşı olmadığını vurgulayan Ebrard, ülkenin ve vatandaşlarının güvenliği için göçmenlerin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Ebrard, yarından itibaren başlayarak Ulusal Muhafız Teşkilatı birliklerinin yanı sıra 825 göçmenlik danışmanı ve 200 sosyal yardım yetkilisinin salı günü güney sınırında hazır olacağını belirtti.

Trump'ın Meksika'ya uyguladığı sığınmacı baskısı

ABD yönetimi, geçen ayın sonunda, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Ardından, Meksika hükümeti, Meksika üzerinden ABD'ye geçen ve çoğunluğu Orta Amerikalı olan göçmenlerin, Meksika'ya geri gönderilmesini kabul etmesinin ardından, ABD hükümeti gümrük vergisi uygulanmasını iptal etmişti.

Kaynak: AA