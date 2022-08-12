Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika’da zincirleme trafik kazası: 50 yaralı
Meksika’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 50 kişi yaralandı.
Meksika'nın Puebla şehrindeki Norte Bulvarı'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir otobüs, bir minibüs ve 3 otomobilin karıştığı kazada 50 kişi yaralandı.
Yol ulaşıma kapandı
Trafiğin yoğun olduğu bölgede yaşanan kaza sonrası yol yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapandı.
Kazanın, minibüsün frenleri tutmaması sebebiyle önündeki araca çarpması sonucu meydana geldiği aktarıldı.
Görgü tanıkları, minibüsün arkasından gelen diğer 3 aracın da kazaya dahil olduğunu ifade etti.
Etiketler: Trafik Kazası Meksika
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