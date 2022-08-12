Meksika'nın Puebla şehrindeki Norte Bulvarı'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir otobüs, bir minibüs ve 3 otomobilin karıştığı kazada 50 kişi yaralandı.

Yol ulaşıma kapandı

Trafiğin yoğun olduğu bölgede yaşanan kaza sonrası yol yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapandı.

Kazanın, minibüsün frenleri tutmaması sebebiyle önündeki araca çarpması sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, minibüsün arkasından gelen diğer 3 aracın da kazaya dahil olduğunu ifade etti.