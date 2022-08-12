Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da hapishanede olay: 2 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
Meksika'nın Ciudad Juarez eyaletindeki hapishanede çıkan olaylarda 2 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı.
Chihuahua Juarez Savcılığı, cezaevinde patlak veren olayların ardından hapishane yönetiminin jandarma birliklerini çağırdığını açıkladı.
Savcılık, rakip çeteler arasında çıkan olaylarda 2 mahkumun hayatını kaybettiğini, 4 mahkumun yaralandığını kaydetti.
Chihuahua Juarez eyaleti, çeşitli suç örgütleri ve çetelerin alan hakimiyeti mücadelesi verdiği bölgeler arasında yer alıyor.
Etiketler: Meksika
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