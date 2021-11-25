Meksika'nın Tultepec kentinde bir mahalle arasında yasa dışı havai fişek atölyesi olarak kullanılan evde patlama meydana geldi.

Çevredeki evler patlama nedeniyle zarar gördü.

Olay anında yoldan geçen vatandaşlar güvenli bir yer bulmaya çalışırken, çevre evlerde yaşayan mahalle sakinleri ise kendilerini korumak için evlerini terk etti.

2 ölü, 5 yaralı

Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Meksika Eyaleti Sivil Savunma ve Kapsamlı Risk Yönetimi Koordinasyonu, patlama sonucu çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.

Yetkililere "kaçak üretimi önleme" çağrısı

Olay yerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın ardından bazı vatandaşlar, duruma tepki göstererek tehlikeli maddelerin kaçak üretimi ve depolanmasının önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.