Meksika'da yasa dışı havai fişek atölyesinde patlama
Meksika'nın Tultepec kentinde yasa dışı havai fişek atölyesi olarak kullanılan bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle mahalle sakinleri ise evlerini terk etti.
Meksika'nın Tultepec kentinde bir mahalle arasında yasa dışı havai fişek atölyesi olarak kullanılan evde patlama meydana geldi.
Çevredeki evler patlama nedeniyle zarar gördü.
Olay anında yoldan geçen vatandaşlar güvenli bir yer bulmaya çalışırken, çevre evlerde yaşayan mahalle sakinleri ise kendilerini korumak için evlerini terk etti.
2 ölü, 5 yaralı
Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırıldı.
Meksika Eyaleti Sivil Savunma ve Kapsamlı Risk Yönetimi Koordinasyonu, patlama sonucu çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.
Yetkililere "kaçak üretimi önleme" çağrısı
Olay yerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Patlamanın ardından bazı vatandaşlar, duruma tepki göstererek tehlikeli maddelerin kaçak üretimi ve depolanmasının önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.