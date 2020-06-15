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Meksika'da son 24 saatte 269 ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 269 kişi daha hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 269 artarak 17 bin 141'e yükseldi. Ülkede, COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 147 artışla 146 bin 837'ye çıktı.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Etiketler: meksika koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:11
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