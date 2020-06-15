Haber Giriş: Kaynak: AA
Endonezya'da savaş uçağı düştü
[Harita: TRT Haber]
Endonezya’nın Sumatra Adası'nda Riau eyaletinde donanmaya ait bir savaş uçağının düştüğü açıklandı.
Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Birleşik Krallık yapımı Hawk 209 tipi askeri uçak, eyaletin Kambar bölgesine bağlı Kubang köyünde yerleşim alanının üzerine düştü.
Endonezya Hava Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bürosu Sorumlusu Fajar Adriyanto, pilotun güvenli şekilde kendini uçaktan fırlatarak kurtulduğunu belirterek, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Bölge yetkilileri, uçağın düştüğü yerleşim alanında şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.
Etiketler: Sumatra Adası savaş uçağı EndonezyaSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 08:09
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