Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü
Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, kimliği belirlenemeyen kişiler Veracruz-Jalapa otoyolunda bir minibüse silahlı saldırıda bulundu.
Saldırıda, minibüsteki 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Veracruz ülkede uyuşturucu kaçakçılığında en çok kullanılan rotalardan biri olarak biliniyor.
Etiketler: Meksika
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