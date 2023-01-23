Meksika basınında çıkan habere göre, kimliği belirlenemeyen kişiler Veracruz-Jalapa otoyolunda bir minibüse silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, minibüsteki 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Veracruz ülkede uyuşturucu kaçakçılığında en çok kullanılan rotalardan biri olarak biliniyor.