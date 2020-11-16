Ülkenin güneyindeki Tabasco eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel bölgedeki hayatı felç etti.

Meksika İçişleri Bakanlığı sel nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda ev, yol, köprü ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

Selde bir evin demir parmaklıklarına tutunarak bekleyen köpeğin kurtarılma videosu da sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.