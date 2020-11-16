Belçika Pipa Güvercin Merkezi, internet üzerinden düzenlediği müzayedede, "New Kim" adında iki yaşında dişi bir posta güvercininin rekor fiyata alıcı bulduğunu açıkladı.

[1,6 milyon euroya alıcı bulan ''New Kim'' | Fotoğraf: Reuters]

Müzayedede güvercin yetiştiricisi Hok Van de Wouwer'e ait 445 güvercin satışa çıkarıldı.

Çinli alıcılar "New Kim" için 1,6 milyon euro, "Mother New Kim" için 400 bin euro, "Palme Kim" için 204 bin euro, "Kimi" için 180 bin euro verdi.

157 güvercin için toplam 4 milyon 779 bin 850 euro ödendi.

Belçika'da 2019 yılında "Armando" adında erkek bir Flaman güvercini, 1 milyon 252 bin euroya bir Çinli almıştı. Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini "Armando", o dönem en pahalı güvercin olmuştu.