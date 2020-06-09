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Meksika'da protestocular kamu binalarını ateşe verdi
Meksika'nın başkenti Mexico City'de polis şiddetini protesto eden göstericiler, kamu binalarını ateşe verdi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesinin ardından dünyanın dört bir yanında başlayan protestolar, Meksika'da şiddet olaylarına dönüştü.
Meksika'nın batı eyaleti Jalisco'da polis tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden Giovanni Lopez'in ölümünden polisin sorumlu tutulmasını isteyen protestocular, başkent Mexico City'de sokakları savaş alanına çevirdi.
Ayrıca, 16 yaşındaki bir kızın geçtiğimiz cuma günü polis tarafından şiddete uğradığı iddaları, protestoların şiddetinin artmasına neden oldu.
Siyah giyinen ve yüzleri maskeli protestocular, bankaları, kafeleri ve kamu binalarını tahrip etti.
Etiketler: siyahi protesto Mexico City meksika kamu binası göstericiSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 10:43
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